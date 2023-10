München: Die Full-Service-Werbeagentur Weder & Noch verlegt ihren Firmensitz innerhalb der Maxvorstadt von der Theresienstraße 122 in die Augustenstraße 16. In zentraler Lage mietet die Werbeagentur seit Oktober 2023 insgesamt rund 620 qm und damit das gesamte Rückgebäude an. Vermieter ist ein privater Investor, der Stock Real Estate GmbH mit der Vermietung beauftragt hat. JLL war vermittelnd und beratend für den Mieter tätig.