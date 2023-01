Essen: Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zieht mit ihrem Essener Büro um und wird ab dem Sommer 2023 neue Räumlichkeiten in einem Bürogebäude in Rüttenscheid beziehen. Rund 1.800 qm Bürofläche mietete das Unternehmen in der Friedrich-List-Straße 20 über BNP Paribas Real Estate. Eigentümerin der Immobilie ist die alstria Office REIT-AG.