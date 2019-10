Startseite > News > Erfolgreicher Verkauf des Whitehall Selbstlagerzentrums an CubeSmart

Erfolgreicher Verkauf des Whitehall Selbstlagerzentrums an CubeSmart

Atlanta: TSO Europe Funds, Inc. gibt bekannt, dass die Beteiligungsgesellschaft TSO RE Opportunity, LP („RE Opp“) den Verkauf des hochwertigen Whitehall Selbstlagerzentrums in Atlanta, Georgia an CubeSmart, einen börsennotierten REIT in den USA, erfolgreich abgeschlossen hat. CubeSmart ist einer der weltweit fünf größten Inhaber von Selbstlagerzentren. Der Bruttokaufpreis betrug USD 14,6 Mio. RE Opp hat die mit 10.281 qm Brutto-Grundfläche ausgestatte Immobilie über eine eigene Objektgesellschaft auf einem Gelände in der Nähe der Innenstadt von Atlanta entwickelt. Das Projekt wurde im November 2017 begonnen und im August 2019 nach 21 Monaten Bau- und Haltezeit verkauft.

Die Anleger des RE Opp stellten der die Immobilie entwickelnden Objektgesellschaft Eigenkapital in Höhe von USD 4.398.260 zur Verfügung und erhielten daraus Gesamtausschüttungen abzüglich aller Gebühren und Ausgaben in Höhe von USD 7.488.050. Die Ausschüttung beträgt damit 170% auf Projektebene. Die auf das Jahr gerechnete Rendite der Limited Partner betrug auf Ebene der Objektgesellschaft 36,49%, und nach Berücksichtigung der Organisationsgebühr von 13,9% auf der Ebene der Emittentin RE Opp 26,14%. Ausschüttungen an die Limited Partner wurden in vollem Umfang freigegeben und sind in Bearbeitung.