GARBE Industrial Real Estate baut Fondsgeschäft weiter aus

Hamburg: Die GARBE Industrial Real Estate GmbH eröffnet weitere Büros in Europa und steigert die Assets under Management um 36% auf 9,5 Mrd. Euro (2021: 7,01 Mrd. Euro). Das europaweite beurkundete Transaktionsvolumen beläuft sich auf rund 1,2 Mrd. Euro. Objekte für weitere 2,7 Mrd. Euro befinden sich in der Projektentwicklungs-Pipeline. Die Gesamtmietfläche des Bestandsportfolios in Europa beläuft sich auf 5 Mio. Quadratmeter.

2020 wurden Büros in der Slowakei und den Niederlanden eröffnet, 2021 kamen die Niederlassungen in Frankreich, Tschechien, Polen und Italien dazu. Spanien und der Ausbau in Großbritannien folgten Anfang dieses Jahres dazu.

Eine ähnlich positive Entwicklung hat auch der Bereich der Projektentwicklung genommen. So konnten Projektentwicklungen mit einer Gesamtfläche von 350.000 qm fertig gestellt und übergeben werden. Weitere 1,7 Mio. Quadratmeter Fläche befinden sich in Planung bzw. im Bau.

Auch im Fondsbereich konnte GARBE weiter sein Geschäft ausbauen. So sammelte der Logistikspezialist für seine Investmentplattform rund 786 Mio. Euro an Eigenkapital für die verschiedenen Investmentvehikel ein. In den Startlöchern steht mit dem GARBE Logistikimmobilien Fonds Plus III (GLIF+III) ein weiterer Spezialfonds, der europaweit investieren wird.

Eines der Kernthemen 2021 ist ESG. So hat GARBE bereits rund 230.000 qm Dachflächen mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet.