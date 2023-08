Bonn/ Essen: Framode eröffnet weitere Filialen seines neuen Konzepts für Vintagemode namens Kilo Shop. Framode mietet in der Bonner Innenstadt am Dreieck 7 rd. 210 qm zwischen Marktplatz, Münsterplatz und Friedensplatz. Kilo Shop eröffnet rd. 160 qm in der Kettwiger Straße 22 in Essen, gelegen zwischen Hauptbahnhof und Kennedyplatz. Pletzsch Deiter Juweliere vermietet die Einzelhandelsflächen unter. JLL war in beiden Fällen vermittelnd tätig.