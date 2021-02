Klimawandel-Fonds BEV-E und deutscher Investor Beyond Black investieren gemeinsam in Bloom

Berlin : Breakthrough Energy Ventures-Europe (BEV-E) und der Anfang diesen Jahres in Berlin gegründete Risikokapitalinvestor Beyond Black investieren gemeinsam in das Schweizer Unternehmen Bloom Biorenewables AG. Bloom entwickelt eine innovative Technologie zur Herstellung von Biokraftstoff und Biomasse, die als Alternative zu Erdöl in Kosmetika, Textilien oder Lebensmitteln eingesetzt werden kann. Die Investitionsrunde in Höhe von 3,9 Mio. Euro wird komplettiert durch die japanische Yokogawa-Gruppe