MEAG erweitert Serie an Fremdkapital-Infrastrukturfonds für institutionelle Anleger um den neuen Infrastructure Debt Fund III

München: Die MEAG ergänzt ihr Angebot an Private-Debt-Fonds: Der neu aufgelegte MEAG Infrastructure Debt Fund III befindet sich aktuell in der Zeichnungsphase. Er konzentriert sich auf erstrangig besicherte Infrastruktur-Finanzierungen mit Schwerpunkt in Europa. Der Sektor-Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Transport, Soziales, Kommunikation sowie Energy & Clean Tech. Er ist als SCSp SICAV-RAIF in Luxemburg durch Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. aufgelegt. Der Fonds vergibt Fremdkapital an ausgewählte Infrastrukturprojekte mit Schwerpunkt in Europa bspw. in den Sektoren Energieversorgung, Gesundheitswesen oder Transport. Die MEAG steht in engem Austausch mit den Experten von Munich Re, um von Know-how zu profitieren. Der neue Fonds baut auf dem bewährten Investmentprozess des MEAG Infrastructure Debt Fund I und des MEAG Infrastructure Debt Fund II auf, die 2019 bzw. 2021 auf den Markt kamen. Beide Strategien warben zusammen fast 1,7 Mrd. € von institutionellen Investoren ein.