München: Savills erzielt Vollvermietung in der Brienner Straße 53

München: Im Mai 2020 bekommt die Münchner Büroimmobilie in der Brienner Straße 53 und 53 a einen neuen Mieter. Mit einer Vertragslaufzeit von 5 Jahren inklusive Verlängerungsoption wird ein in der Handelsbranche tätiges Unternehmen rund 800 qm Bürofläche in der Maxvorstadt beziehen. Die Räumlichkeiten erstrecken sich über zwei Gebäudeebenen. Eigentümer der Liegenschaft ist das Versorgungswerk der Landesärztekammer Hessen. Savills hat den Vermieter im Zuge eines Alleinvermietungsmandats beraten und konnte so zur erfolgreichen Nachvermietung der vakanten Flächen und Vollvermietung des Objekts beitragen.