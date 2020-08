Norton Rose Fulbright berät Real I.S. beim Erwerb der Logistik-Immobilie „Karlsruhe Süd“

München: Norton Rose Fulbright hat die Real I.S. AG beim Kauf der Logistik-Immobilie „Karlsruhe Süd“ in Durmersheim in Baden-Württemberg beraten. Der Verkäufer Panattoni Europe übernimmt weiterhin das Property-Management. Die Sparkasse Karlsruhe ist Finanzierungspartner bei dieser Transaktion. Real I.S. hat die Immobilie für eine Gruppe von institutionellen Investoren angekauft.

Das unter dem Namen Panattoni Park bekannte Logistikzentrum „Karlsruhe Süd“ besteht aus drei Hallen auf einem Grundstück von 22.000 qm mit zehn LKW-Stellplätzen. Die Anlage wurde 2019 fertiggestellt und mit dem Nachhaltigkeitszertifikat DGNB-Gold der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen ausgezeichnet. Sie ist langfristig zu gleichen Teilen an die Seifert Logistik Gruppe und das Pharmaunternehmen Dr. Willmar Schwabe vermietet. Zur Anlage gehören auch eine Kalthalle und ein Verladetunnel mit etwa 820 qm Fläche als Zwischenlager sowie zur seitlichen Be- und Entladung von LKWs.

Die Technische Due Diligence erfolgte durch Duff & Phelps in München. Als Makler war Colliers in Stuttgart tätig.