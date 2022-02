PATRIZIA initiiert die Auflage des Sustainable Communities Fonds

Kopenhagen: PATRIZIA Global Partners A/S hat mit dem neuen PATRIZIA Sustainable Communities I SCSp-RAIF das erste Produkt von PATRIZIA aufgelegt, das ausschließlich auf Impact Investing ausgerichtet ist.

Der Fonds zielt darauf ab, „Sustainable Communities“ zu schaffen, indem er mehrere tausend bezahlbare Wohnungen an rund 25 Standorten in und um europäische Großstädte bereitstellt. Dazu gehört sozialer Wohnungsbau ebenso wie zusätzliche soziale Infrastruktur, wie öffentliche Einrichtungen wie z.B. Bibliotheken, Kindertagesstätten und Gesundheitseinrichtungen. Der Fonds wird als Impact Investing Fonds eingestuft, da er Wohnungen für Schlüsselkräfte bereitstellt, die es sich nicht leisten können, in der Nähe ihres Arbeitsplatzes zu wohnen, sowie für Menschen, die auf der Warteliste für eine Sozialwohnung stehen. Darüber hinaus fördert der Fonds die soziale Integration und das gemeinschaftliche Zusammenleben und reduziert den CO2-Ausstoß in den Communities, in die er investiert. Gleichzeitig strebt er attraktive Renditen an.