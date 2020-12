ABG: Dr. Thomas Hartmann wird Geschäftsführer und CFO

Frankfurt/München: Zum 1. Januar 2021 wird Dr. Thomas Hartmann (46) als Geschäftsführer und CFO der ABG Real Estate Holding in das ABG Management eintreten. Er folgt auf den bisherigen Geschäftsführer Bernhard Visker (54), der zum 31. Dezember diesen Jahres das Unternehmen verlassen wird, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Dr. Hartmann verfügt über eine umfangreiche Erfahrung im Finanzbereich. Er war zuletzt bei der führenden Wohnungsbaugesellschaft GBW in München und der GEG German Estate Group in Frankfurt. Er wird für die ABG überwiegend aus dem Büro in München agieren.