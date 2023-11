Achim Degen wird zum Chief Executive Officer von Colliers Deutschland ernannt

Frankfurt: Colliers hat Achim Degen, derzeitiger Managing Director in München, mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer und Chief Executive Officer (CEO) von Colliers in Deutschland ernannt. Er berichtet an Davoud Amel-Azizpour, CEO, EMEA.

Degen tritt die Nachfolge von Matthias Leube an, ehemals CEO und Head of Capital Markets, Deutschland, der im gegenseitigen Einvernehmen das Unternehmen verlässt, um sich anderen Aufgaben zu widmen.

Zuvor war Degen bereits von 1999 bis 2022 geschäftsführender Gesellschafter von Colliers International Deutschland.