Frankfurt: Dr. Alexandra Pabst hat bei JLL als Head die Leitung des Bereichs Workplace Management in der Region DACH übernommen. Die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin kommt von ISS Deutschland, wo sie zuletzt als Chief Commercial Officer tätig war.

In ihrer neuen Rolle als Head of Workplace Management bei JLL wird Pabst Outsourcing-Modelle für Unternehmen vorantreiben und dabei u.a. die Mandate für in der DACH-Region tätige globale Konzerne betreuen.