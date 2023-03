Hamburg/Rendsburg: Michael Gutena (52) ist neuer Geschäftsführer der Richard Ditting GmbH & Co. KG. In der Geschäftsführung wird er neben Nikolaus Ditting, FrankGersch, Jens Gerecke und Mario Kalmuczak künftig den Bereich Technikverantworten. Mittelfristig wird Gutena den langjährigen Geschäftsführer Frank Gersch (63) ersetzen, der sich Anfang 2024 in den Ruhestand verabschiedet.