BNP Paribas Germany erweitert Group Management Board

Frankfurt: Ab dem 1. Januar 2021 wird der neu geschaffene Bereich Company Engagement der BNP Paribas Gruppe von Eva Meyer (35) verantwortet, die in dieser Rolle Teil des Group Management Board wird. Company Engagement bündelt Sustainable Business, CSR und die Stiftungsaktivitäten der Gruppe.

Meyer ist seit 2014 bei BNP Paribas CIB und ist als Senior Relationship Managerin für die Betreuung von Unternehmenskunden des Business Center Frankfurt zuständig. Tino Benker-Schwuchow (34), der im Februar dieses Jahres zum Head of Group HR Germany and Austria ernannt wurde, wird ebenfalls zum 1. Januar 2021 Teil des Management Board Germany. Er ist seit 2015 in der BNP Paribas Gruppe tätig und berichtet ebenso wie Eva Meyer an Diederichs und international an Sofia Merlo, Head of Group Human Resources BNP Paribas.