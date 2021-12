German Datacenter Association gründet fünfköpfigen Beirat

Frankfurt: Die GERMAN DATACENTER ASSOCIATION e. V. (GDA) hat einen Beirat gegründet. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate war die Mitgliederzahl von 12 auf 45 gestiegen. Das fünfköpfige Gremium wird den GDA-Vorstand unter Leitung von Anna Klaft, Sales Director Datacenter Solutions EMEA CBRE, bei der Organisation und Durchführung von verbandsinternen Think Tanks und der Mitgliedergewinnung unterstützen sowie in Fachfragen beratend zur Seite stehen.

Bereits für Februar 2022 plant der GDA Think Tank „Energy Efficiency / Sustainability“ einen Ausschuss mit Vertretern der Politik, Kommunen und der Energiewirtschaft. Im Mittelpunkt wird unter anderem die Frage stehen, wie eine nachhaltige Digitalisierung-Strategie maßgeblich zum Erreichen der ambitionierten Klimaziele der EU beitragen kann, zu denen auch CO2-neutraloperierende Rechenzentren bis 2030 gehören.

Ebenfalls Mitglied des Gremiums ist Peter Knapp. Er wird seine über viele Jahre erworbene Expertise aus der Datacenter Branche und dem Software-Umfeld in seine Arbeit für den Verband einbringen. Über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Rechenzentrumsbranche verfügt das neue Beiratsmitglied Volker Ludwig. Mit Wibke Reincke, Senior Manager Public Policy bei Amazon Web Services, ist eine Vertreterin eines Branchenschwergewichts in den Beirat der GDA gewählt worden. Holger Zultner ist Gründer und Mit-Initiator der GDA. Er ist Managing Director der ICT Facilities GmbH und fokussiert sich hierbei mit ganzheitlichen Rechenzentrumslösungen auf den Auf- und Ausbau eines digitalen Ökosystems.

Die Digitalisierung in Deutschland wird im kommenden Jahr weiter an Fahrt aufnehmen. Dadurch steigt der Bedarf an leistungsfähigen Rechenzentren. Die interfachliche Kommunikation zwischen ihren Betreibern, Vertretern anderer Wirtschaftszweige sowie von Städten und Gemeinden zu moderieren, ist eine Aufgabe der GDA im Jahr 2022. Dabei werden die Themen Nachhaltigkeit und ESG einen besonderen Schwerpunkt bilden. Darüber hinaus plant die GDA, ihre Veranstaltungsreihen GDA Net[t]work Talks, GDA on Tour und GDA Net[t]work Lunch fortzusetzen und auszuweiten.