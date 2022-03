Heuer Dialog Geschäftsführerin Angela Rüter verabschiedet sich in den Ruhestand

Düsseldorf/Wiesbaden: Nach 23 Jahren bei der Heuer Dialog GmbH – davon 18 Jahre in der Geschäftsleitung – verabschiedet sich Geschäftsführerin Angela Rüter zum 31. März 2022 in den Ruhestand, wird ihre Expertise aber weiterhin projektbezogen für das Unternehmen einbringen.

Seit 1. Januar 2022 übernehmen die langjährig im Unternehmen tätigen Yvonne Traxel und Johannes Haas die neu geschaffene Schlüsselposition Head of Operations an den Standorten Düsseldorf und Wiesbaden. Gitta Rometsch wird sich in den kommenden Jahren auf das übergreifende Business Development, das Controlling und auf die Schnittstellen innerhalb der Firmengruppe dfv konzentrieren.

Angela Rüter bleibt dem Unternehmen trotz Ruhestand in Teilzeit erhalten und wird sich als Projektleiterin um gezielte Veranstaltungsthemen kümmern.