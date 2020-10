Max Aengevelt in den Gesellschafterkreis von Aengevelt Immobilien eingetreten

Düsseldorf: Max Aengevelt ist zum 1. Oktober 2020 in den Gesellschafterkreis der AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG eingetreten. Diesem gehören bislang sein Vater Dr. Lutz Aengevelt, seine Schwester Chiara Aengevelt, Dr. Wulff Aengevelt und dessen Sohn Mark Aengevelt an.

Neben der Steuerung und strategischen Ausrichtung des Unternehmens zusammen mit den anderen Gesellschaftern verantwortet Max Aengevelt dabei wie bisher den “International Desk“ und führt zudem weitere Aufgaben innerhalb des Familienverbundes aus.