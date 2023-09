München: Oliver Vogt, Geschäftsführer des Immobilienunternehmens WÖHR + BAUER, ist zum neuen Vorstandsmitglied des ZIA Region Süd ernannt worden. Der studierte Bauingenieur und Immobilienökonom (ebs) entwickelt, revitalisiert und managt seit über 20 Jahren nachhaltige (inner-) städtische Immobilienprojekte in München, Stuttgart und Frankfurt. In seinem neuen Amt möchte sich der erfahrene Praktiker vor allem für mehr Nachhaltigkeit und digitale Innovationen in der Branche einsetzen.