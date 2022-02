Sirius ernennt CIO und CFO

Berlin. Die Sirius Real Estate Ltd. gibt zwei Veränderungen in ihrem Führungsteam bekannt: Alistair Marks, derzeitiger Chief Financial Officer, übernimmt ab sofort die neu geschaffene Position des Chief Investment Officer (CIO), während Diarmuid Kelly, derzeitiger Group Finance Director, als neuer Chief Financial Officer (CFO) ebenfalls dem Vorstand des Unternehmens beitritt.

Nachdem bereits im vergangenen Jahr mit dem Chief Operations Officer (COO) und dem Chief Marketing and Impact Officer (CMIO) zwei neue Führungspositionen geschaffen wurden, ist die Umstrukturierung des leitenden Managementteams nun vollständig.

Alistair Marks kam im Januar 2007 zu Sirius und führte das Unternehmen noch im selben Jahr durch seinen Börsengang. Diarmuid Kelly, der über mehr als 18 Jahre Erfahrung im Finanzmanagement verfügt, ist seit 2015 für die Gruppe tätig und arbeitet eng mit Alistair zusammen.