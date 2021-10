Susanne Eickermann-Riepe FRICS ist neue Vorsitzende des European World Regional Board der RICS

Frankfurt: Die Vorsitzende der RICS Deutschland, Susanne Eickermann-Riepe FRICS, ist zur neuen Vorsitzenden des RICS European World Regional Board ernannt worden. Sie tritt die Nachfolge von Tina Paillet FRICS an, die nach einem Jahr ihrer zweijährigen Amtszeit in das Team des Präsidenten wechselt. Der Vorstand wird von den RICS-Vorsitzenden aus Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Italien und Polen unterstützt. Für Deutschland wird Jens Böhnlein, Global Head of Asset Management and Sustainability bei der Commerz Real AG, ebenfalls Mitglied des European World Regional Board.