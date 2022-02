Berlin: Die Ziegert Group verstärkt ihr Führungsteam: Svetlana Stockmann tritt mit sofortiger Wirkung ihre neue Rolle als Chief People Officer (CPO) der Group an. In ihrer neuen Rolle wird sie an Group CEO Kyrill Radev berichten.

Stockmann (39) war vor ihrem Einstieg bei Ziegert u.a. bei BASF und der Bayer AG tätig.