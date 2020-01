Startseite > News > REInvest legt Immobilienfonds für ambulante Medizin-Infrastruktur auf

Luxemburg: Der Asset- und Investment-Spezialist REInvest Asset Management S.A. startet im ersten Quartal diesen Jahres seinen Immobilienspezialfonds „REInvest Ambulante Medizinische Infrastruktur Deutschland“ für institutionelle Investoren. Das geplante Fondsvolumen liegt bei rund 350 Mio. Euro. Aufgelegt wird der Fonds als SICAV-FIS nach Luxemburger Recht.

Der neue Fonds wird in Gesundheitsimmobilien, wie Ärztehäuser und Gesundheitszentren, in ausgewählten Städten mit mindestens 50.000 Einwohnern in ganz Deutschland investieren. Die Investitionsvolumina sollen je Immobilie im Bereich von 8 bis 40 Mio. Euro liegen. Die anvisierte Zielrendite liegt bei rund 5%.