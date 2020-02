Startseite > News > Savills IM erwirbt Distributionszentrum von Panattoni in Polen

Savills IM erwirbt Distributionszentrum von Panattoni in Polen

Polen: Savills IM hat für seinen pan-europäischen Savills IM European Logistics Fund 3 (ELF 3) ein neu errichtetes Grade A-Distributionszentrum in Breslau erworben. Das Objekt wurde im Auftrag institutioneller Investoren von Panattoni erworben. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 33 Mio. Euro.

Das Distributionszentrum liegt im Teilmarkt Niederschlesien in Breslau, einem der Top 5 Logistikstandorte in Polen. Es verfügt über insgesamt rund 46.000 qm Mietfläche und ist vollständig an fünf Mieter aus unterschiedlichen Branchen vermietet.

Savills IM wurde von Wolf Theiss, EY, Gleeds und Savills beraten.