Technologie-Unternehmen C&F expandiert im Warschauer Tulipan House

Warschau: Das Technologieunternehmen C&F hat seine Fläche im Warschauer Tulipan House von 1.300 auf 2.150 qm erweitert und gleichzeitig den bestehenden Mietvertrag um weitere fünf Jahre verlängert. Das 2008 errichtete, circa 18.000 qm Bürofläche umfassende Haus ist Teil des Portfolios des offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real und wurde 2019 umfassend renoviert. Zudem wurden neue Fahrradstellplätze im Gebäude und Duschen für Radfahrer sowie eine Fahrradwaschstation eingerichtet. Direkt vor der Tür des Tulipan House können Mieter außerdem diverse Mobilitäts-Angebote nutzen: Neben Elektroautos von Innogy go! und Leihfahrrädern von Revelo stehen E-Scooter rund um die Uhr zur Verfügung. Bei den Modernisierungsarbeiten wurde auf nachhaltige Materialien zurückgegriffen. So sind beispielsweise die Teppiche in den Meetingräumen aus recycelten Fischernetzen und aus dem Meer gefischtem Plastik gefertigt. Bereits vor der Repositionierung war das Tulipan House mit dem BREEAM-Nachhaltigkeitszertifikat „sehr gut“ ausgezeichnet. Der Immobiliendienstleister Savills hat die Commerz Real als Vermietungsmanager des Tulipan House unterstützt.