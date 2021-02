Wealthcap lanciert ersten offenen Büroimmobilienfonds

München: Wealthcap betritt mit dem neuen „Wealthcap Spezial-AIF-SV Büro 8“ erstmals den Markt für offene Immobilienfonds. Das Produkt richtet sich an institutionelle Anleger und verfolgt das Ziel, ein werthaltiges Portfolio mit hochwertigen deutschen Büroimmobilien neu aufzubauen, das attraktive und stetige Ausschüttungen an die Investoren ermöglicht. Um den Fonds möglichst resilient gegen unterschiedliche Markteinflüsse aufzustellen, wird eine breite, mehrdimensionale Diversifikation angestrebt: über Regionen, Städtegrößen, Mieter und Branchen.

Wealthcap konnte für den Fonds bereits eine Büroimmobilie zu einem attraktiven Kaufpreisfaktor in Berlins Innenstadt sichern, die Mitte 2021 fertiggestellt wird und aktuell in der Vermietung ist. Es handelt sich dabei um einen siebengeschossigen Neubau mit rund 4.300 qm Büromietfläche in der Uhlandstraße in zentraler Lage der City-West in Berlin-Charlottenburg.