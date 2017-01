„Der Immobilienbrief“ Nr. 390

Im Editorial geht Werner Rohmert neben den Wünschen für das neue Jahr kurz auf USA ein. Irgendwie fühlt er sich erinnert. In der Immobilienwirtschaft ist „alles gut“ und rekordverdächtig. An den Rahmendaten ändert sich auch nichts. Allerdings sind die vorliegenden Marktberichte nichts anderes als die Aneinanderreihung von aus früheren Zyklen bekannten End-Zyklus-Erscheinungen. Vielleicht ist es ja „diesmal anders“. Die Elbphilharmonie ist fertig. Der Blick auf die Zahlen entlarvt, dass die heutigen Kosten in der Größenordnung jederzeit kalkulierbar gewesen wären. Außerdem hat Hamburg jetzt für Kleingeld, für das die IVG gerne das Squaire gebaut hätte, ein weltweit sichtbares Wahrzeichen wie New York oder auch Sidney. Ansonsten macht der Blick auf 2017 glücklich. (S. 1)