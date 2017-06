Der Immobilienbrief Nr. 400

Der Immobilienbrief Nr 400

Im Editorial geht Rohmert weiter kurz auf die gestrige Trump-Kündigung des Klima-Abkommens ein als Sinnbild für eine viel rasantere Renationalisierung als selbst er vor 10 Jahren vorhergesehen hat. Last but not least erinnert Rohmert an Dr. Rolf Seebauer, einen der intelligentesten und profiliertesten Köpfe der Professionalisierungsphase der deutschen Immobilienwirtschaft. (S. 1)