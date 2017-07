Preis- und Mietrallye geht weiter

vdpResearch prophezeit weiter hohe Nachfrage bei Wohnen

Was passiert an den deutschen Immobilienmärkten? Das umtreibt viele Akteure derzeit. Wie lange geht die Rallye noch? Laut aktueller vdpResearch Immobilienmarktprognose geht der Aufwärtstrend auf dem deutschen Immobilienmarkt weiter.

Grund für den anhaltenden Aufwärtstrend ist lt. vdpResearch vor allem die gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Das anhaltende Wirtschaftswachstum stärke über höhere Einkommen der Privathaushalte und steigende Unternehmenserträge, über mehr Beschäftigung und eine hohe Auslastung der Kapazitäten die Nachfrage nach Wohnungen und gewerblich genutzten Flächen. Gleichzeitig stützte die anhaltende wirtschaftliche Expansion die Zukunftsaussichten und führe zu optimistischen Erwartungen, die zusätzliche Nachfrage generierten, so der vdpResearch.

Der vdpResearch rechne daher damit, dass die Nachfrage besonders nach Wohnraum in den nächsten Jahren anhaltend stabil sein werde. Das gelte sowohl für Miet- als auch Kaufobjekte. Gleichzeitig könne der Bauüberhang nicht nachhaltig für ein Überangebot sorgen, sondern werde vom Markt absorbiert. In der Folge werden sich die Kaufpreise für Eigentumswohnungen und Eigenheime als auch die Wohnungsmieten weiterhin aufwärtsgerichtet entwickeln, zumal der Anstieg der Verbraucherpreise in den nächsten Jahren wieder stärker ausfallen dürfte.

Diese Preisentwicklung für Deutschland insgesamt ist nicht das Ergebnis einer uniformen Entwicklung in den 401 Stadt- und Landkreisen. Wie seit Beginn des Aufschwungs im Jahr 2010 werden die Städte und ihr unmittelbares Umland, aber vor allem die Top 7 (einschließlich Umland) ein Miet- und Preiswachstum verzeichnen, das vergleichsweise stark ausfällt. Laut vdpResearch werden die Metropolen wie Hamburg, München oder Frankfurt voraussichtlich noch teurer. Demgegenüber sind die Aussichten vor allem für die dünn besiedelten ländlichen Gebiete als sehr verhalten zu bezeichnen.