beneFit mietet rund 3.000 Quadratmeter in Hamburger City Nord

Hamburg: Das Fitness Studio beneFit mietet rund 3.000 qm Fläche am Überseering 32-34 in der City Nord. Vermieter ist die ERGO Lebensversicherung AG. Im Spätsommer 2017 wird beneFit sein siebtes Studio, mit dem auch aus Hamburg-Eidelstedt bekannten First class-Konzept eröffnen. Colliers International war bei der Anmietung für den Mieter beratend und vermittelnd tätig.

beneFit bezieht in der City Nord ein Gebäude, das durch die Architekten Schweger + Partner (ASP) Mitte der 1990er Jahre im Westen der City Nord errichtet wurde. Die Form des Gebäudes mit seinen beiden um 45 Grad gedrehten, quadratischen Türmen ist außergewöhnlich. Insgesamt verfügt die Immobilie eine reine Bürofläche von rund 14.500 qm.