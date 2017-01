Startseite > News > Deka Immobilien erwirbt Logistikzentrum in Peine

Deka Immobilien erwirbt Logistikzentrum in Peine

Peine: Die Deka Immobilien GmbH hat für rund 25 Mio. Euro eine moderne Logistikimmobilie im niedersächsischen Peine erworben. Eine konzerneigene Arbeitsgemeinschaft der international tätigen Meyer & Meyer-Gruppe hat die Liegenschaft erstellt und veräußert. Das Objekt soll in das Portfolio des auf institutionelle Anleger ausgerichteten Sektorenfonds WestInvest TargetSelect Logistics eingehen.

Das Logistikzentrum, das drei Logistikhallenabschnitte und Büroflächen mit einer Gesamtmietfläche von rund 33.000 qm sowie einen Außenbereich mit 116 Parkplätzen umfasst, ist im November letzten Jahres fertig gestellt und an den Mieter übergeben worden. Ein Unternehmen des 1902 gegründeten Logistikers Meyer & Meyer, der sich in den letzten 60 Jahren auf Fashionlogistik spezialisiert hat, hat sämtliche Flächen mit einem langfristigen Vertrag angemietet. Meyer & Meyer will den kompletten Standort für die Eigenmarken von Zalando betreiben. Für den Neubau wird die Nachhaltigkeitszertifizierung DGNB „Gold“ angestrebt.