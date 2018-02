Startseite > News > Dr. Ludwig Vogel wird Geschäftsführer Real Estate bei MPC Capital

Hamburg: MPC Capital AG verstärkt sich personell im Immobilienbereich. Zum 1. Februar 2018 nimmt Dr. Ludwig Vogel (47) seine Tätigkeit als Geschäftsführer der MPC Real Estate Solutions GmbH, Hamburg, auf.

Dr. Ludwig Vogel verfügt über 25 Jahre Erfahrung und umfassende Kompetenzen in der Immobilienbranche. Zuletzt war er Geschäftsführender Gesellschafter der Warburg-HIH Invest Retail Properties GmbH in Hamburg. Bei MPC Capital wird sein Schwerpunkt auf den Immobilienstrategien Office und Retail in Deutschland liegen.