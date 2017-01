Startseite > News > Garbe Industrial Real Estate jetzt mit Präsenz in Köln

Hamburg/Köln: Die Garbe Industrial Real Estate GmbH stärkt ihre Präsenz in Westdeutschland. Dazu hat der in Hamburg ansässige Logistikimmobilienentwickler ein Büro in Köln eröffnet. Dort ist Frank Soppa (46) seit dem 1. Januar als Regional Manager West für die Marktbetreuung und Akquisition von Standorten in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland verantwortlich. In diesen Bundesländern ist die Garbe Industrial Real Estate GmbH bereits mit mehreren Großprojekten vertreten.

Vor seinem Wechsel zur Garbe Industrial Real Estate GmbH verantwortete Frank Soppa die Projektentwicklung und den Vertrieb von Logistik- und Industrieimmobilien bei der Hellmann Investment GmbH in Düsseldorf.