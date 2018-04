Startseite > News > MAGNA erwirbt City Tower in Essen für Individualfonds

Essen: Der 2016/17 sanierte City Tower am Limbecker Platz 1 wechselt den Eigentümer: Für einen mittleren achtstelligen Betrag wurde das 15-geschossige Büro-Hochhaus im Westviertel von der MAGNA Immobilien AG an den Individualfonds MAGNA VZB Select verkauft, der von der MAGNA Asset Management AG betreut und von HANSAINVEST Hanseatische Investment–GmbH verwaltet wird. Aufgesetzt wurde der Fonds im Auftrag des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin (VZB) mit einem Zielvolumen von rund 350 Mio. Euro.

Der Essener City Tower befindet sich in zentraler Lage und bietet auf 16.000 qm flexible Büromodelle wie Open‑, Cell- und Coworking-Spaces. Neben dem Bürogebäude umfasst der Individualfonds diverse Fremdfonds und zwei weitere Objekte, darunter ein Büro- und Wohnobjekt in Berlin und eine Bestandsimmobilie in Ahrensburg.