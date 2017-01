Startseite > News > Marke Brenneisen Capital und Geschäftspartnerbeziehungen werden zum 1. April auf die efonds-Gruppe übertragen

Wiesloch: Manfred Brenneisen sorgt für den Fortbestand seines Lebenswerkes und überträgt zum 1. April 2017 den Unternehmensbereich B2B-Spezialvertrieb für Sachwertanlagen samt der Marke Brenneisen Capital und der Geschäftspartnerbeziehungen auf die efonds Gruppe. Holger Künne wird als Vertriebsleiter zu efonds wechseln. Manfred Brenneisen steht bis auf weiteres persönlich und mit seinem Team beratend zur Verfügung.

Mehr als 40 Jahre hat Manfred Brenneisen sein Unternehmen Brenneisen Capital auf- und ausgebaut. Im 75. Lebensjahr ist es Manfred Brenneisen nun eine Herzensangelegenheit, sein Lebenswerk in gute Hände zu geben und für seine Partner auch in Zukunft den gewohnten Service und die kontinuierliche Anpassung an die sich weiterentwickelnden regulatorischen Anforderungen sicherzustellen.