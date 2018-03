Startseite > News > NAI apollo vermittelt Büro- und Lagerflächen nahe Hannover

NAI apollo vermittelt Büro- und Lagerflächen nahe Hannover

Hannover: Die NAI apollo hat insgesamt 2.600 qm Büro- und Lagerfläche in Hannover Langenhagen vermittelt. Die Wilhelm Layher GmbH & Co KG, Weltmarktführer für Gerüstsysteme, bezieht 2.100 qm der Immobilie am Pferdemarkt 31 und hat einen Mietvertrag über fünf Jahre abgeschlossen. Weitere 500 qm hat das Hydraulikservice-Unternehmen Fluid24 GmbH & Co. KG angemietet.

Die Immobilie mit insgesamt rund 7.200 qm Mietfläche liegt direkt an der S-Bahn-Station Pferdemarkt.