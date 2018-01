Patrizia kauf „Marble City“ in Kopenhagen

Die PATRIZIA Immobilien AG hat die 259 Wohnungen des Wohngebiets „Marble City“ im dänischen Kopenhagen vom Pensionsfonds PenSam und dem öffentlichen Unternehmen City & Harbour erworben. Die Akquisition umfasst zwölf separate Objekte und erfolgte im Auftrag von drei PATRIZIA Fonds.

Rikke Lykke, Managing Director Nordic Region bei PATRIZIA, sieht in der nordischen Region und insbesondere in den größten dänischen Städten weiterhin einen sehr attraktiven Markt für institutionelle Anleger: „Das anhaltend große Wohnungsnachfrage in diesen Städten wird auch zukünftig die Immobilienmärkte beflügeln. Kopenhagen profitiert als dänische Hauptstadt und als florierendes Wirtschafts- und Kulturzentrum von einer wachsenden Bevölkerung und einer zunehmenden Urbanisierung. Der Erwerb des Wohnungsportfolios Marble City ist somit für unsere Kunden ein sehr attraktives Investment.“

Der Erwerb erfolgt in zwei Abschnitten: Der erste Abschnitt umfasst 128Zwei-, Drei- und Vierzimmer-Wohnungen sowie vier Gewerbeeinheiten in sechs Objekten; der zweite Abschnitt umfasst 131 Wohnungen in sechs Objekten. Bei den Wohnungen handelt es sich um moderne, hochwertige Einheiten mit Balkon oder Terrasse. „Dass wir mit diesem einem Investment drei unterschiedliche Investoren bedienen, unterstreicht einmal mehr unsere Fähigkeit, institutionellen Anlegern maßgeschneiderte Lösungen für ihre Investments anbieten zu können“, so Rikke Lykke.

Die Objekte befinden sich in der Mitte der kleinen Halbinsel Marmormolen und grenzen an das UNO-Verwaltungsgebäude „UN City“. Die Halbinsel liegt im gefragten Stadtteil Østerbro, nur 2,5Kilometer von Kopenhagens Stadtzentrum entfernt nahe des Bahnhofs Nordhavn. Die Verkehrsinfrastruktur des Gebiets wird sich nach der geplanten Eröffnung einer neuen U-Bahn- Station 2020 weiter verbessern. Dank ihrer Lage am Wasser bietet Marble City ihren Bewohnern schnellen Zugang zum Hafen und Stadtkanälen.

Der Erwerb der Marble City ist die jüngste mehrerer Akquisitionen von Wohnimmobilien, die PATRIZIA in Dänemark getätigt hat. Im März 2017 erwarb das Unternehmen ein Neubauprojekt mit 142 Wohnungen im Stadtteil Sydhavnen; im April wurde ein Portfolio von sechs Objekten – fünf in Kopenhagen, darunter ein Neubauprojekt, und eines in Aarhus – erworben; im Juli wurde ein Neubauprojekt mit 16Objekten erworben, und im Oktober erwarb das Unternehmen ein Neubauprojekt mit 177Wohnungen, das sich ebenfalls im Stadtteil Sydhavnen befindet.