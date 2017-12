Startseite > News > PATRIZIA platziert vierten und fünften Publikumsfonds

PATRIZIA platziert vierten und fünften Publikumsfonds

Mainz/München: Die PATRIZIA Immobilien AG hat bereits ihren vierten und fünften Publikumsfonds vollständig am Markt platziert. Alle Anteile der Fonds „PATRIZIA GrundInvest München Leopoldstraße“ und „PATRIZIA GrundInvest Mainz Rheinufer“ konnten vollständig platziert werden.

Mit dem „PATRIZIA GrundInvest München Leopoldstraße“ investieren Privatanleger in ein Bürogebäude an der Münchner Leopoldstraße. Das Gebäude ist für rund 20 Jahre an die BIS Bavarian International School, einer renommierten Privatschule, vermietet. Geplant ist eine jährliche Auszahlung vor Steuern an die Anleger von 4%.

Der „PATRIZIA GrundInvest Mainz Rheinufer“ beinhaltet die bekannte Malakoff Passage in sehr zentraler Lage am Rande der historischen Altstadt direkt am Rheinufer. Die fünfgeschossige Gewerbeimmobilie beherbergt auf einer Gesamtmietfläche von rund 48.000 qm Büros, Arztpraxen und Tageskliniken, Einzelhandel und Gastronomie. Der bisher größte Fonds aus dem Hause PATRIZIA mit einem Eigenkapitalvolumen von über 60 Millionen EUR stellt jährliche Auszahlungen von durchschnittlich 5% vor Steuern in Aussicht.