Pegasus verkauft „Franken-Portfolio“

Nürnberg/Erlangen: Pegasus Capital Partners hat mit dem Verkauf der Gewerbeimmobilien in der Nürnberger Lina-Ammon-Straße (EUROCOM Business Park) und in der Sedanstraße (Sedan Eck) in Erlangen sein „Franken-Portfolio“ nahezu vollvermietet veräußert. Zu dem Portfolio mit rund 30.000 qm Gesamtmietfläche gehört auch das Sigmund Schuckert-Haus in Nürnberg, das Pegasus bereits Mitte 2017 verkaufen konnte. Das Transaktionsvolumen beträgt insgesamt rund 70 Mio. Euro. Bei den Investoren handelt es sich um einen semiprofessionellen und zwei institutionelle Anleger.

Die Gewerbeimmobilie im EUROCOM Business Park Nürnberg hat Pegasus mit einem Leerstand von über 30% erworben. Die Gesamtmietfläche beläuft sich auf 11.200 qm. Nach umfangreichen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen wurde das Objekt nach sieben Monaten an einen langfristig orientierten Investor übergeben. Das Asset- und Property Management erfolgt weiterhin durch Pegasus, und es konnte jetzt erstmals in der Geschichte des EUROCOM Business Parks eine Vollvermietung erreicht werden.

Ein weiterer Teil des Portfolios ist das „Sedan Eck“ in Erlangen mit insgesamt 11.600 qm Mietfläche. Pegasus hatte die Immobilie in bester Innenstadtlage mit einem Leerstand von knapp 20% und zahlreichen kurzfristigen Mietverträgen erworben. Anschließend wurde ein umfangreiches Modernisierungskonzept erarbeitet und die Mietverträge wurden optimiert. Auch die vakanten Flächen wurden fast vollständig vermarktet. Der Investor ist ein langfristig orientierter strategischer Partner von Pegasus.

Das in Nürnberg gelegene Sigmund Schuckert-Haus mit insgesamt ca. 6.800 qm Mietfläche wurde nach aktivem Asset- und Property-Management vollvermietet an einen institutionellen Anleger veräußert. Pegasus betreut bei diesem Objekt auch zukünftig das Asset- und Property-Management. Der Mietvertrag mit dem Hauptmieter konnte vorzeitig um 10 Jahre verlängert werden.