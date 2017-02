Startseite > News > RLI investors kauft Logistik-Komplex für Spezial-AIF

RLI investors kauft Logistik-Komplex für Spezial-AIF

NRW: RLI investors hat einen Logistik-Komplex in Nordrhein-Westfalen für den offenen Immobilien-Spezial-AIF RLI Logistics Fund – Germany I erworben. Das Objekt liegt in Hückelhoven im Kreis Heinsberg. Es ist langfristig an den Versanddienstleister Hermes Germany vermietet, der dort eines von sechs bzw. künftig 15 Logistik-Centern betreibt. Mit einem Volumen von rund 40 Mio. Euro zählt der Ankauf zu den größeren Einzeltransaktionen am deutschen Logistikmarkt in den vergangenen Monaten.

Der zuletzt im Jahr 2016 erweiterte und modernisierte Logistikkomplex mit einer Gesamtmietfläche von rund 14.300 qm befindet sich im Gewerbegebiet der Gemeinde Hückelhoven. Verkäufer ist die Casaplan-Gruppe, eine in Saarbrücken ansässige, inhabergeführte Investorengesellschaft, die das Objekt 2007 errichtet und 2016 erweitert hatte. Bei der Transaktion war die BNP Paribas Real Estate GmbH vermittelnd tätig.