Rocklegende Steve Miller verkauft Luxusanwesen im US-amerikanischen Sun Valley

Idaho: Engel & Völkers Sun Valley vermittelt derzeit die Ferienimmobilie von Weltstar Steve Miller für 16 Mio. US-Dollar. Das rund 5,2 ha große Anwesen liegt in unmittelbarer Nähe des Boulder-Gebirges und am Ufer des Bigwood River. Der Bergstrom lieferte die Inspiration für den Steve Miller Band Song „Wide River", der hier entstand. Rock- und Popstars waren bereits zu Gast und musizierten in dem hauseigenen Tonstudio.

Das Anwesen verfügt über ein hochwertig ausgestattetes Haupthaus. Auf zwei Stockwerken verteilen sich drei Schlafzimmer, vier Bäder sowie eine großzügige Küche. Breite Fenster ermöglichen einen Panoramablick auf den Fluss und das Boulder-Gebirge. Auf dem Grundstück befinden sich drei zusätzliche Gästehäuser im Lodge-Stil. Zur gehobenen Ausstattung der Immobilie gehören außerdem ein Tonstudio, ein Archivgebäude mit meterhohen Buntglasfenstern und eine umgebaute Scheune, die als Atelier dient. Über das Grundstück verlaufen Trekkingpfade, die im Sommer zum Wandern und im Winter zum Langlaufskifahren genutzt werden.

Steve Miller ist Gründer und Frontsänger der gleichnamigen „Steve Miller Band“. Die berühmte Rock Band feierte in den 1970er und 1980er Jahren weltweite Erfolge mit Hits wie „The Joker“ und „Abracadabra“. Die „Steve Miller Band“ ist heute noch aktiv und tourte unter anderem 2014 mit den Rock-Kollegen von „Journey“. Steve Miller wurde 2016 in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen.