Winters & Hirsch vermittelt Netto Markt in Krefeld an RATISBONA

Krefeld: Winters & Hirsch hat eine in Berlin ansässige Vermögensverwaltung im Rahmen eines Exklusivmandates beim Verkauf einer Einzelhandelsimmobilie in Krefeld an die RATISBONA

als Makler beraten. Bei dem vermittelten Einzelhandelsobjekt handelt es sich um einen Netto Marken-Discount Markt auf dem Mühlenweg 20-22 im Stadtteil Hüls.

Der Discount-Markt wurde im Jahr 2003 errichtet und verfügt über eine Gesamtmietfläche von ca. 930 qm. Auf dem ca. 4.013 qm großen Grundstück befinden sich ca. 82 Parkplätze. RATISBONA plant mittelfristig eine komplette Revitalisierung der erworbenen Immobilie.

Die steuerrechtliche Beratung des Verkäufers erfolgte durch Baker Tilly Roelfs.