Vonovia SE auf Erfolgsspur

Aufstieg in EURO STOXX 50 und europäischer ESG-Spitzenplatz!

Vonovia SE bleibt unter Vormann Rolf Buch auf Erfolgspur.

Vonovia wird einziger Immobilienwert in Europas führendem Blue-Chip-Aktienindex EURO STOXX 50.

Gleichzeitig erhält Vonovia im ESG-Rating der Ratingagentur Sustainalytics den Spitzenplatz unter europäischen Immobilienunternehmen. Mit Wirkung zum 18. September wird Vonovia in den EURO STOXX 50 aufgenommen. Das entschied der zur Gruppe Deutsche Börse AG zählende Indexemittent Stoxx Ltd. im Zuge der jährlichen Überprüfung. Vonovia wird damit der aktuell einzige Immobilienwert und der erste Wohnimmobilienwert überhaupt in Europas führendem Index.

Es sei ein gutes Signal für die gesamte Branche, dass mit Vonovia nun auch ein Immobilienunternehmen im EURO STOXX 50 vertreten sei, kommentiert Vonovia VV Rolf Buch. Dadurch steige die Sichtbarkeit dieses wichtigen Wirtschaftszweigs. Die Berücksichtigung von Vonovia sei Ausdruck des nachhaltigen Wachstums und der Stabilität des Geschäftsmodells. Die aktuellen und künftigen Herausforderungen verlangten zunehmend nach europäischen Lösungen.

Der EURO STOXX 50 setzt sich aus den fünfzig wertvollsten börsennotierten Unternehmen des Euroraums zusammen. 7 Jahre nach dem Börsengang im Juli 2013 (~ 0,4 Mrd. Euro) und 5 Jahre nach dem Aufstieg in den DAX 30 (~ 13 Mrd. Euro) hat sich die Free-Float-Marktkapitalisierung von Vonovia auf inzwischen mehr als 30 Mrd. Euro erhöht. Vonovia SE ist mit 415 000 eigenen und rund 73 000 verwalteten Wohnungen Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 55,7 Mrd. Euro.

Top-Ergebnis im ESG-Risk-Rating bei Sustainalytics

In einem aktuellen Nachhaltigkeitsranking der Ratingagentur Sustainalytics belegt Vonovia in Europa den Spitzenplatz unter den bewerteten Immobilienunternehmen. Die Top-Platzierung gab Sustainalytics als führendes Ratingunternehmen für Umwelt, Soziales und Governance (ESG-Rating) für die Vonovia SE bekannt. Im weltweiten Ranking belegt Vonovia in der Kategorie „Real Estate“ den vierten Platz von 917 bewerteten Immobilienunternehmen und Platz 17 im weltweiten Ranking über alle rund 12.500 bei Sustainalytics gerateten Unternehmen.

Das ESG-Risk-Rating von Sustainalytics konzentriert sich auf Nachhaltigkeits-Risiken, die materielle Folgen für Unternehmen haben können. Für Vonovia fällt das Ergebnis sehr positiv aus: So stuft der Report das finanzielle Risiko aus ESG-Faktoren für Vonovia als „zu vernachlässigen“ ein. Zudem konnte Vonovia insbesondere in den Kategorien „Corporate Governance“, „ESG Integration – Financials“ und „Business Ethik“ hervorragende Bewertungen erzielen. Aufgrund der Ratingergebnisse erwartet Vonovia eine weitere Verbesserung im DAX-ESG-Rating, in das die ESG-Bewertung von Sustainalytics einfließt.

Werner Rohmert, Hrsg. „Der Immobilienbrief“, Immobilienspezialist „Der Platow Brief“