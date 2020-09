Der Immobilienbrief Nr. 482 mit Köln

Der Immobilienbrief Nr 482

Im Editorial befasst sich Werner Rohmert mit Schönheitskonkurrenzen, die den Glöckner von Notre Dame aufs Podium stellen, mit den Naturerfahrungen eines Wohnwagen-Urlaubs, kurz mit Homeoffice und mit einem WELT-Interview mit Peter Thiel, der 2020 als erstes Jahr des 21. Jahrhundert sieht und Corona mit einem zerstörerischen Waldbrand eines kranken Waldes vergleicht. Rohmert ist nicht so optimistisch. (S. 1)

Komplett-Abbruch des globalen Transaktionsvolumen im 2. Quartal: Um sage und schreibe 55% und 107 Mrd. US-Dollar brach im Q2 das globale Transaktionsvolumen bei gewerblichen Immobilien im Vorjahresvergleich ein. Über 50 Länder hat JLL analysiert: Keine Weltregion und keine Assetklasse blieben verschont. ( Rohmert , Seite 3)

Institutionelle setzen auf Green Buildings – 10-Mrd. Marke erneut überschritten: Seit 2011 sind Green Buildings im Aufwärtstrend. Bei Neubauten und Sanierungen ist in den Metropolen Zertifizierung fast eine Pflicht. Institutionelle Investoren und Konzern-Mieter haben sich „Nachhaltigkeit" auf die Fahne geschrieben. ( Rohmert , Seite 4)

Tokio führt, London fällt, Berlin bleibt – Top 20 Metropolen stellen 36% des globalen Transaktionsvolumens: Der traditionelle, langjährige Spitzenreiter London fällt tief ins kombinierte Brexit- und Corona-Tal. Johnson macht's möglich. Berlin ist mit knapp 3 Mrd. US-Dollar die einzige deutsche Stadt unter den TOP 20 Immobilien-Investmentzielen weltweit. ( Wrede , Seite 6)

Bilanz und Ausblick an den europäischen Büromärkten: Die europäische Wirtschaft befindet sich nach dem Rekordeinbruch des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal 2020 wieder auf Wachstumskurs. Durch die erwartete Eindämmung der Corona-Pandemie und mit Hilfe der finanz- und geldpolitischen Maßnahmen dürften im nächsten Jahr überdurchschnittliche Wachstumsraten erzielt werden. ( Wellstein , Seite 11)

Auch B-Standorte leiden unter Corona – Rückgänge deutlich geringer als in Top-Standorten: Die Deutsche Immobilien-Partner DIP stellen auch in den B-Standorten Dresden, Essen, Karlsruhe, Leipzig, Magdeburg und Nürnberg einen deutlichen Einbruch fest. ( Rohmert , Seite 12)

Corona wertet E-Commerce zum „alltäglichen Versorgungsdienst" auf Covid-19 – Wendepunkt für globale Lieferketten? Weitgehende Einigkeit besteht unter Analysten, dass der Einzelhandel zu den Corona-Verlierern zählt. Catella hat untersucht, ob Covid-19 nicht einen Wendepunkt einläutet. Die wichtigste Entwicklung der Pandemie sei, dass der E-Commerce sich vom Internet-Einkauf in der Corona-Krise zu einem alltäglichen Versorgungsdienst, der Grundbedürfnisse der Verbraucher befriedigt, entwickelt habe, resümiert Prof. Thomas Beyerle, Head of Research der Catella Group. (Rohmert, Seite 12)

Umstrukturierungen im Corona – Schweif:

Die Erste: Aus der ECE wird die ECE Group: Wie sich Shopping-Center in der Zukunft entwickeln ist in der Corona-Folge offen. Vielen mittelständischen Mietern dürfte das Wasser bis zum Hals stehen. 20% bis durchaus auch 40% Insolvenzgefahren stehen da im Raum. Vielleicht muss man deshalb über die neue Entwicklung bei ECE nachdenken. (Rohmert, Seite 15 )

Die Zweite: Blackolive – Zukünftige Leerstände verlangen bessere Beratung: Im Zuge der Corona-Pandemie und dem daraus resultierenden zunehmenden Leerstand auf dem Frankfurter Büroimmobilienmarkt hat der Immobiliendienstleister Blackolive kurzfristig seine Abteilung Landlord Advisory neu strukturiert. (DFPA/mb1, Seite 16 )

Abnehmende Dynamik bei Urbanisierung- Speckgürtel werden profitieren: Sofern Corona, wie oft erwartet, die Spielregeln der Immobilienmärkte ändert, ist der Blick auf Statistik manchmal eher irreführend. Im Catella Market Tracker Q3 2020 hat Prof. Thomas Beyerle, Group Head Catella Research, sich mit der Frage auseinandergesetzt, wo die Deutschen bzw. Europäer zukünftig wohnen würden. ( Rohmert , Seite 18 )

Nebenkosten in Topstandorten niedrig – Bochum fast ein Drittel teurer als München: Je strukturell schwächer ein Standort ist, desto höher sind die Mietnebenkosten. Die Bayern wirtschaften besser als die Nordrheinwestfalen. Diese Schlüsse lassen aus einer aktuellen Untersuchung des Immobilien-Technologieunternehmens Home für die 30 größten deutschen Städten ziehen. ( Wrede , Seite 19 )

Aus unserer Medienkooperation mit „immobilien intern" Ausgabe Nr. immo 18/20 | Düsseldorf, 2. September 2020| 30. Jahrgang | ISSN 1431-1275

Was ist „ortsüblich“ bei Vermietungen an Angehörige? ¡ Kein Verlustabzug bei zu kurzer Vermietungsphase ¡ Aus der Praxis: Werkdienstwohnung oder Werkmietwohnung? ¡ Unsichtbare Mängel am Grundstück: Wer muss was ­beweisen? ¡ BGH: Anspruch auf Einhaltung von DIN-Normen beim Trittschall ¡ Beilage: Neue Entwicklung in der Rechtsprechung bei Schönheitsreparaturen. – Doch zuerst, liebe Leserin, lieber Leser, werfen wir einen Blick ins Kretschmann-Land. (Seite 21)