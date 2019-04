Der Immobilienbrief Nr. 446 mit Berlin

Im Editorial befasst sich Werner Rohmert mit den „Welcome to Hell“-Mieterdemonstrationen. Eigentlich wollte er sich mit dem Enteignungs-Blödsinn nicht beschäftigen, aber die Journalistenkollegen fragen an. Danach stellt er ein interessantes Geschäftsmodell vor. Unternehmen erwarten, dass die großen Anwaltskanzleien kostenlos für sie arbeiten. Ehrlich. Last but not least bleibt die Immobilienwirtschaft positiv. Die Asset-Inflation geht weiter. Die Notenbanken bereiten Minus-Zins-Konjunkturbelebung vor.​ (S.1)