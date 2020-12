Der Immobilienbrief Nr. 490 mit Köln

Der Immobilienbrief Nr 490

Das diesmal zweigeteilte Editorial nutzt Werner Rohmert zunächst für ein paar persönliche Worte und jahreszeitliche Wünsche. Inzwischen haben wir gehört, wie die Branche uns bezeichnet. Kritik kann auch stolz machen. Nächstes Jahr erscheint übrigens das 500. Editorial von Rohmert. Vielleicht liefern Sie da auch Stoff. (S. 1)

Im traditionellen Editorial, diesmal auf Seite 3, geht Werner Rohmert darauf ein, dass die Lasten der Krise diesmal von denen bezahlt werden, die mit ihrem Lebenswerk haften. Daneben überrascht ihn, wie leicht die deutsche Wirtschaft die Krise wegstecken soll und geht kurz auf die Strategie-Stories ein, die Corona möglich macht. Gleichzeitig wundert er sich, was bei guten zu erwartenden Wachstumszahlen eigentlich mit den Zahlen der jetzt geschlossenen Branchen „für alles was Spaß gemacht hat“ los war. Gibt es die in der Volkswirtschaft gar nicht? Vieles braucht die Welt echt nicht, aber manches fehlt. Ansonsten gibt es in 2021 Veränderungen. Rohmert wird nicht alle mitmachen. Bezogen auf die Immobilienwirtschaft bleibt es dabei, dass wir von Erwartungen leben. Und jetzt wissen wir: Das Perpetuum Mobile lebt. Stimmung und Volkswirtschaft kann man drucken. Billionen stehen ante portas. Me too. (S. 3)