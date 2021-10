Logivest verkauft Logistikimmobilie in Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr : In der Freiherr-vom-Stein-Straße hat die Logivest eine Logistikimmobilie mit knapp 6.000 qm Hallen- und Bürofläche an eine private Investorin vermittelt. Die Käuferin, die mit ihrem Onlineshop „Thinkstore24.de“ auf Expansionskurs ist, hat die Immobilie im Sale-and-lease-back-Verfahren erworben. Das rund 16.000 qm große Grundstück bietet zudem ausreichend Rangier- und Freifläche. Verkäufer und weiterhin Mieter der Liegenschaft, ist die WJW Revision und Treuhand GmbH. Zwei weitere Mieter aus den Bereichen Produktion und Logistik verbleiben ebenfalls in der Lagerhalle. Die neue Eigentümerin wird die Werkstattfläche mit knapp 1.000 qm nutzen.