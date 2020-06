Allianz erwirbt Eiffel Square – eines der bestgelegenen Gebäude Budapests

Budapest: Allianz Real Estate hat im Auftrag mehrerer Versicherungsgesellschaften der Allianz Gruppe ihr Portfolio in Ungarn mit dem 100%igen Erwerb des Eiffel Square, einem erstklassigen Bürogebäude in Budapest, in einer Off-Market-Transaktion erweitert.

Der zehn Jahre alte Komplex ist eines der größten Bürogebäude Budapests, verfügt über sieben Obergeschosse mit einer Mietfläche von 23.500 qm und ist vollständig von hochwertigen Mietern wie Medicover, Dealogic und BNP Paribas belegt.