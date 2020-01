Startseite > News > Arax Properties and Partners Group verkaufen 55.000 Quadratmeter großen Bürokomplex

Arax Properties and Partners Group verkaufen 55.000 Quadratmeter großen Bürokomplex

Berlin: Arax Properties und Partners Group haben den Verkauf des Bürokomplexes „City Campus“ am Saatwinkler Damm in B-Charlottenburg abgeschlossen. Das Objekt ist für etwa 200 Mio. Euro verkauft worden. Arax Properties wird die Arbeiten an der Immobilie auch in Zukunft mit dem neuen Käufer fortsetzen.

Das Objekt umfasst 55.640 qm Mietfläche und 479 Parkplätze in sechs Gebäuden. Es ist nahezu vollständig und branchenübergreifend vermietet.