Startseite > News > publity schließt Untermietvertrag mit Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)

publity schließt Untermietvertrag mit Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)

Leipzig: Die publity AG hat für ihre ehemalige Unternehmenszentrale in Leipzig einen Untermietvertrag mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für einen Nutzer der öffentlichen Hand abgeschlossen. Dieser sieht vor, dass die Behörde zunächst einen der zwei Gebäudeteile mit ca. 2.000 qm im „publity Center“ bezieht und in einem zweiten Schritt sämtliche Flächen über 3.000 qm als Mieter übernimmt.

publity hatte ihren Firmensitz im Dezember 2018 von Leipzig in die Innenstadt von Frankfurt am Main, in den Opernturm in der Bockenheimer Landstraße, verlegt und nutzt die Räumlichkeiten im „publity Center“ in Leipzig seitdem als zweiten deutschen Standort. publity hatte die Immobilie in Leipzig bereits in 2015 an einen internationalen Investor veräußert und mit diesem einen Mietvertrag bis zum Jahresende 2031 abgeschlossen.